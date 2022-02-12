19:05 12.02.2022
Мариус Линдвик стал лучшим в прыжках на лыжах с трамплина на ОИ-2022
Фото: olympic.kz
Норвежский прыгун Мариус Линдвик завоевал золотую медаль на зимних Олимпийских играх в Пекине, 12 февраля ему не было равных на большом трамплине HS-140, сообщает Zakon.kz.
Норвежец только в последней попытке сумел обогнать олимпийского чемпиона Пекина-2022, японца Рёю Кобаяши, который завоевал серебряную медаль с прыжком на 146 метров.
Мариус Линдвик в финальном прыжке практически нокаутировал всех своих соперников, преодолев 151 метр. Бронзовую медаль получил немец Карл Гайгер.
К сожалению, казахстанцы Сергей Ткаченко и Данил Васильев не прошли квалификацию в первый день соревнований и не попали в топ-50 лучших спортсменов.
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