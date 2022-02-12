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18:55 12.02.2022

На Карачаганаке увеличат зарплаты подрядчиков и субподрядчиков

Увеличение зарплаты Фото: пресс-служба КПО
12 февраля состоялось совещание с участием акима ЗКО, вице-министра энергетики, гендиректора ТОО «PSA», гендиректора «Kарачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.». На совещании утвердили предложение об увеличении зарплаты сотрудникам, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что итоговый размер заработной платы сотрудников подрядных и субподрядных организаций определяет непосредственно руководство этих организаций.

«Kарачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» (КПО) направит обращение к руководству подрядных и субподрядных организаций с просьбой увеличить базовый размер оплаты труда персонала на 60 тыс. тенге ежемесячно, за вычетом налоговых платежей. Сумма увеличения, включая налоговые платежи, будет возмещена КПО.

В случае согласия подрядных и субподрядных организаций данная единая надбавка к заработной плате вступит в силу с 1 февраля 2022 года.

Единая надбавка, не зависящая от уровня заработной платы, была выбрана с целью одинакового отношения ко всем бенефициарам, но со значительным влиянием на категорию работников с более низкой заработной платой.

Решение было принято в качестве добровольной поддержки усилий по повышению благосостояния сотрудников, сохранения социальной стабильности и проявления заботы о казахстанцах в нынешнее непростое время.

В настоящий момент на Карачаганакском проекте трудятся более тринадцати тысяч сотрудников казахстанских подрядных и субподрядных организаций.

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