Доказательства планов вторжения России в Украину призвал показать Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский призвал предоставить доказательства информации о том, что Россия якобы планирует вторгнуться в страну 16 февраля, сообщают «Известия».

Если у вас или у каких-то людей есть дополнительная информация о стопроцентном вторжении Российской Федерации на Украину начиная с 16 февраля, дайте нам, пожалуйста, такую информацию. Владимир Зеленский

Он добавил, что власти Украины признают наличие рисков и понимают их, рассчитывать же страна может лишь на своих граждан и свои вооруженные силы. Зеленский также заявил о готовности к любым действиям «с любой стороны, с любых границ».

Ранее западные СМИ опубликовали заявление президента США Джо Байдена о возможном нападении России на Украину 16 февраля. Агентство Bloomberg предположило, что Россия нападет на Украину 15 февраля.

11 февраля МИД России представил примеры публикаций в западных СМИ, которые в рамках масштабной дезинформационной кампании способствуют распространению тезиса о «готовящемся вторжении России на Украину».

В МИД РФ уверены, что власти западных стран и СМИ работают сообща ради нагнетания искусственной напряженности вокруг Украины, используя массированные вбросы ложной информации в геополитических интересах.

11 февраля президент США Джо Байден предупредил американцев, находящихся на территории Украины, об опасности и призвал их покинуть страну. Позже, в этот же день, аналогичные предупреждения опубликовали власти Нидерландов, Южной Кореи, Израиля и Норвегии.

25 января Канада решила отозвать семьи дипломатических работников с Украины. 24 января Германия уведомила Украину о намерении эвакуировать часть дипломатического корпуса и работников своего посольства.