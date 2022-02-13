Число заболевших COVID-19 за сутки снизилось в Казахстане

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 12 февраля 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1957 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султан – 199,

в городе Алматы – 488,

в городе Шымкент – 19,

в Акмолинской области –128,

в Актюбинской области – 29,

в Алматинской области – 150,

в Атырауской области – 24,

в ВКО – 96,

в Жамбылской области – 54,

в ЗКО – 48,

в Карагандинской области – 194,

в Костанайской области – 146,

в Кызылординской области – 16,

в Мангистауской области – 9,

в Павлодарской области – 166,

в СКО – 185,

в Туркестанской области – 6.

Всего в стране подтверждено 1 289 909 случаев.

7144 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.

в городе Нур-Султане - 525,

в городе Алматы - 1364,

в городе Шымкент - 259,

в Акмолинской области - 802,

в Актюбинской области - 0,

в Алматинской области - 271,

в Атырауской области - 349,

в ВКО - 452,

в Жамбылской области - 68,

в ЗКО - 15,

в Карагандинской области - 1 894,

в Костанайской области - 298,

в Кызылординской области – 47,

в Мангистауской области - 61,

в Павлодарской области - 505,

в СКО - 111,

в Туркестанской области - 123.

Всего в стране выздоровело 1 220 046 человек от COVID-19.