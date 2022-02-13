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08:00 13.02.2022

Число заболевших COVID-19 за сутки снизилось в Казахстане

анализ Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В стране за прошедшие сутки зарегистрировали на 326 заболевших меньше, чем днем ранее. Меньше всего заболевших в Туркестанской и Мангистауской областях, сообщает Zakon.kz.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 12 февраля 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1957 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в городе Нур-Султан – 199,

  • в городе Алматы – 488,

  • в городе Шымкент – 19,

  • в Акмолинской области –128,

  • в Актюбинской области – 29,

  • в Алматинской области – 150,

  • в Атырауской области – 24,

  • в ВКО – 96,

  • в Жамбылской области – 54,

  • в ЗКО – 48,

  • в Карагандинской области – 194,

  • в Костанайской области – 146,

  • в Кызылординской области – 16,

  • в Мангистауской области – 9,

  • в Павлодарской области – 166,

  • в СКО – 185,

  • в Туркестанской области – 6.

Всего в стране подтверждено 1 289 909 случаев.

7144 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.

  • в городе Нур-Султане - 525,

  • в городе Алматы - 1364,

  • в городе Шымкент - 259,

  • в Акмолинской области - 802,

  • в Актюбинской области - 0,

  • в Алматинской области - 271,

  • в Атырауской области - 349,

  • в ВКО - 452,

  • в Жамбылской области - 68,

  • в ЗКО - 15,

  • в Карагандинской области - 1 894,

  • в Костанайской области - 298,

  • в Кызылординской области – 47,

  • в Мангистауской области - 61,

  • в Павлодарской области - 505,

  • в СКО - 111,

  • в Туркестанской области - 123.

Всего в стране выздоровело 1 220 046 человек от COVID-19.

Елена Беляева
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