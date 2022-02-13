Число заболевших COVID-19 за сутки снизилось в Казахстане
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 12 февраля 2022 года.
За прошедшие сутки зарегистрировано 1957 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в городе Нур-Султан – 199,
в городе Алматы – 488,
в городе Шымкент – 19,
в Акмолинской области –128,
в Актюбинской области – 29,
в Алматинской области – 150,
в Атырауской области – 24,
в ВКО – 96,
в Жамбылской области – 54,
в ЗКО – 48,
в Карагандинской области – 194,
в Костанайской области – 146,
в Кызылординской области – 16,
в Мангистауской области – 9,
в Павлодарской области – 166,
в СКО – 185,
в Туркестанской области – 6.
Всего в стране подтверждено 1 289 909 случаев.
7144 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.
в городе Нур-Султане - 525,
в городе Алматы - 1364,
в городе Шымкент - 259,
в Акмолинской области - 802,
в Актюбинской области - 0,
в Алматинской области - 271,
в Атырауской области - 349,
в ВКО - 452,
в Жамбылской области - 68,
в ЗКО - 15,
в Карагандинской области - 1 894,
в Костанайской области - 298,
в Кызылординской области – 47,
в Мангистауской области - 61,
в Павлодарской области - 505,
в СКО - 111,
в Туркестанской области - 123.
Всего в стране выздоровело 1 220 046 человек от COVID-19.