Морозов проиграл бой бразильцу на UFC в США

Как пишет Sports.kz, Этот поединок был запланирован на три раунда и завершился победой Силвы де Андраде удушающим приемом во втором раунде.

Таким образом, бразилец одержал 28-ю победу в карьере. Что касается Морозова, то для него это поражение стало шестым в профи-ММА.

В UFC Сергей провел три боя: ранее он потерпел еще одно поражение — сабмишном от россиянина Умара Нурмагомедова (13-0). Единственную победу казахстанский боец одержал над немцем Халидом Таха (13-4-1) — единогласным решением.

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