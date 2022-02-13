06:51 13.02.2022
Морозов проиграл бой бразильцу на UFC в США
Фото: Instagram/morozclub777
На турнире по смешанным единоборствам UFC 271 в Хьюстоне состоялся бой казахстанского файтера Сергея Морозова с бразильцем Дугласом Силвой де Андраде, передает Zakon.kz.
Как пишет Sports.kz, Этот поединок был запланирован на три раунда и завершился победой Силвы де Андраде удушающим приемом во втором раунде.
Таким образом, бразилец одержал 28-ю победу в карьере. Что касается Морозова, то для него это поражение стало шестым в профи-ММА.
В UFC Сергей провел три боя: ранее он потерпел еще одно поражение — сабмишном от россиянина Умара Нурмагомедова (13-0). Единственную победу казахстанский боец одержал над немцем Халидом Таха (13-4-1) — единогласным решением.
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