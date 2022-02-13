При сильной головной боли лучше принимать сироп - врач

По его мнению, как пишут РИА Новости, нужно использовать препарат в жидкой лекарственной форме. Например, не таблетку, а сироп.

При интенсивной головной боли может возникнуть спазм сосудов, и таблетка будет «лежать в желудке и не всасываться», сказал он.

Однако не стоит путать головную боль и мигрень. При последней головные боли будут эпизодически повторяться и выглядеть как приступы. При этом продолжительность его может длиться от четырех часов до трех суток.

По словам Комаровского, боль при мигрени интенсивная, односторонняя в большинстве случаев, резко усиливается при физической нагрузке. Сопутствовать боли могут повышенная чувствительностью к внешним раздражителям и тошнота.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.