Диетолог посоветовала для похудения пить тыквенный и томатный соки

Как пишет lenta.ru, по мнению врача, напитки — способ продержаться до следующего приема пищи. Они наполняют желудок и обманывают организм, так как центр насыщения и центр, отвечающий за ощущение жажды, находятся близко. Поэтому в момент, когда человеку кажется, что «он теряет силы, у него упадническое состояние, но стоит ему попить, а еще чего-то теплого, объемного, вязкого, с клетчаткой — ему сразу становится легче».

Для эффективного обмана организма диетолог посоветовала пить низкокалорийные соки, например, тыквенный, томатный. Мякоть отчасти способствуют насыщению.

Смузи полезны для тех, кто, к примеру, не может есть много овощей или фруктов. Главное, чтобы оставалась клетчатка – перемололи и как есть пьем, не убирая клетчатку. Это хорошая придумка, но нельзя доводить до фанатизма и только на них переходить. Елена Соломатина

Если у вас нет заболеваний желудочно-кишечного тракта, полезна вода с лимоном. По словам врача, ее пьют не только при похудении, но и для профилактики заболеваний и при отравлениях.

Выяснилось, что не менее полезен кефир с добавлением корицы и молотого имбиря. Кефир низкокалориен и поддерживает микрофлору. Имбирь обладает противовоспалительными, бактерицидными свойствами, а также усиливает кровообращение и метаболизм. А корица улучшает сцепку инсулина с клеткой, что понижает уровень глюкозы в крови. Очень хорошо, по мнению врача, выпить кефир с корицей на ночь, когда сложно уснуть и хочется кушать.

Если очень хочется сладкого и насытить организм, Соломатина рекомендовала налить большую чашку натурального какао, добавить туда немного молока с корицей или ванилью. Вприкуску можно съесть один финик, инжир, курагу или небольшой кусочек темного шоколада.

Также не рекомендуется есть и пить при просмотре программ и роликов, так как для насыщения обязательным диетолог считает смакование процесса.

Такие высококалорийные блюда, которые стимулируют выработку эндорфинов, если есть не впопыхах, за просмотром чего-то, тогда эффект будет быстрее, – обратила внимание диетолог.

Также можно пить зеленый чай с ложечкой меда. По словам врача, он стимулирует и тонизирует нервную систему, у человека появляется энергия, и он начинает двигаться и сжигать калории.

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