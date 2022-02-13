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11:41 13.02.2022

Тайник с оптическим прицелом и охотничьим инвентарем найден в сарае алматинца

изъятие Фото: polisia.kz
В ходе спецоперации полицейские изъяли восемь единиц «Сайги» у жителя Наурызбайского района Алматы, передает Zakon.kz.
Задержан гражданин К., 1984 года рождения, который, как установлено в ходе проведения оперативных мероприятий, принимал участие в ограблении оружейного магазина «Камерад» 5 января, вследствие чего завладел восемью гладкоствольными ружьями 12-го калибра. Заместитель начальника Департамента полиции города Алматы Берик Абильбеков

Установлено, что награбленное фигурант спрятал в сарае, подальше от глаз домочадцев. Оружие изъято. По ним назначена экспертиза.

Елена Беляева
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