11:41 13.02.2022
Тайник с оптическим прицелом и охотничьим инвентарем найден в сарае алматинца
Фото: polisia.kz
В ходе спецоперации полицейские изъяли восемь единиц «Сайги» у жителя Наурызбайского района Алматы, передает Zakon.kz.
Задержан гражданин К., 1984 года рождения, который, как установлено в ходе проведения оперативных мероприятий, принимал участие в ограблении оружейного магазина «Камерад» 5 января, вследствие чего завладел восемью гладкоствольными ружьями 12-го калибра. Заместитель начальника Департамента полиции города Алматы Берик Абильбеков
Установлено, что награбленное фигурант спрятал в сарае, подальше от глаз домочадцев. Оружие изъято. По ним назначена экспертиза.