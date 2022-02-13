13:13 13.02.2022
Техсостояние школьных автобусов проверили в столице
Фото: Пресс-служба ДП города Нур-Султана
Полицейские провели смотр школьных автобусов Нур-Султана. Проверено наличие средств пожаротушения и оказания первой медпомощи, работоспособность проблесковых маячков, звуковых и световых сигналов при заднем ходе автобуса, передает Zakon.kz.
Особое внимание уделялось наличию и работоспособности ремней безопасности для каждого ребенка.
Главой государства 2022 год объявлен Годом детей. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма является одной из важнейших задач в обеспечении безопасности детей, – сказал начальник Департамента полиции города Нур-Султана Марат Тулебаев.
Отмечается, что в 2021 году с участием школьных автобусов произошло семь ДТП без пострадавших, два из которых – по вине водителей школьных автобусов.
Фото: пресс-служба ДП города Нур-Султана
Полицейские напомнили водителям о неукоснительном соблюдении ПДД, в том числе о правилах посадки-высадки детей в школьные автобусы и обязательном использовании детских удерживающих устройств при перевозке детей.
Изучены маршруты автобусов на предмет обеспечения дорожной безопасности, водители проверены на наличие административных штрафов.