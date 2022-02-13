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13:46 13.02.2022

Пожилой пастух пропал в Атырауской области

спасатели Фото: Пресс-служба ДЧС Атырауской области
Мужчина не выходит на связь уже более двух недель. Сообщение о его пропаже в Жылыойском районе поступило спасателям 12 февраля, передает Zakon.kz.
66-летний пастух вышел с участка Сарыкаска в сторону города Кульсары 27 января и до настоящего времени не вернулся. Поиски проводились на участках Улкен тобе, Сарыкаска и Бекжал, – рассказали в пресс-службе ДЧС Атырауской области.

Как пишет портал «Мой город», в поисках задействованы три сотрудника и одна единица техники ДЧС Атырауской области, четыре сотрудника районного отдела полиции и один местный житель.

Елена Беляева
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