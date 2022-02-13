Погода внесла свои коррективы – Захар Кучин о выступлении на Олимпиаде

Сегодня очень тяжелые погодные условия. Шел снег. И многим не удалось финишировать. Справиться смогли те, кто стартовал в первых группах, так как трасса еще не была разбита. Да, погода внесла свои коррективы, но я был готов. Допустил в итоге ошибку и не смог себя реализовать. Той самой ошибкой стал пропуск ворот. И я не мог уже продолжать выступление. Теперь впереди у меня слалом, но гигантский слалом – это моя дисциплина. Готовился на него. Но буду бороться и дальше, – объяснил Захар Кучин.

Ранее сообщалось, что на Пекин надвигается мощный снегопад.

Поддерживайте чемпионов на зимней Олимпиаде ставками у онлайн-букмекера №1 в Казахстане. Только на Parimatch новым игрокам +300% к депозиту.