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14:06 13.02.2022

Мощный снегопад надвигается на Пекин, где проходят Олимпийские игры

погода Фото: Zakon.kz
Китайское метеорологическое управление сообщает о том, что в районе Пекина ожидаются значительные снегопады, в том числе в местах проведения соревнований, передает Zakon.kz.
С 8:00 вчерашнего дня до 6:00 сегодняшнего дня мощные снегопады пройдут в некоторых частях центральной Внутренней Монголии, северном Шаньси, центральном и северном Хэбэе, Пекине, южном Тяньцзине, северо-восточном Хэйлунцзяне и северном Синьцзяне, – цитирует gazeta.ru слова метеорологов.

Ранее сообщалось о том, что в 10 день программы, 13 февраля, на зимних Олимпийских играх 2022 года Казахстан будет представлен в горнолыжном спорте, биатлоне, шорт-треке, фристайл-акробатике и конькобежном спорте.

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Елена Беляева
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