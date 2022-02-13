Мощный снегопад надвигается на Пекин, где проходят Олимпийские игры

С 8:00 вчерашнего дня до 6:00 сегодняшнего дня мощные снегопады пройдут в некоторых частях центральной Внутренней Монголии, северном Шаньси, центральном и северном Хэбэе, Пекине, южном Тяньцзине, северо-восточном Хэйлунцзяне и северном Синьцзяне, – цитирует gazeta.ru слова метеорологов.

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