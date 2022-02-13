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15:39 13.02.2022

Трассу Павлодар – Кызылорда закрыли из-за сильной метели

спецтехника Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В регионе действует штормовое предупреждение. Павлодарские спасатели предупредили водителей, что на трассе движение ограничили для всех видов транспорта, передает Zakon.kz.
В связи с ухудшением погодных условий – из-за снега, метели, ветра, ограничения видимости – действует ограничение на 967-1135 км дороги, участок Караганда – граница Павлодарской области, – сообщили в региональном департаменте по чрезвычайным ситуациям.

Как пишет Pavlodarnews.kz, в регионе действует штормовое предупреждение с 12 февраля. Его продлили до вечера 14 февраля. По прогнозам, в регионе ожидаются туман, низовая метель и порывы ветра до 15-20 м/с.

Елена Беляева
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