Трассу Павлодар – Кызылорда закрыли из-за сильной метели

В связи с ухудшением погодных условий – из-за снега, метели, ветра, ограничения видимости – действует ограничение на 967-1135 км дороги, участок Караганда – граница Павлодарской области, – сообщили в региональном департаменте по чрезвычайным ситуациям.

Как пишет Pavlodarnews.kz, в регионе действует штормовое предупреждение с 12 февраля. Его продлили до вечера 14 февраля. По прогнозам, в регионе ожидаются туман, низовая метель и порывы ветра до 15-20 м/с.