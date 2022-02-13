15:47 13.02.2022
Норвежка Рейсланд завоевала четвертую медаль на ОИ-2022
Фото: Instagram/marteolsburoiseland
Норвежская биатлонистка Марте Олсбю Рейсланд ставит рекорды на зимних Олимпийских играх в Пекине по количеству наград. На 13 февраля у нее четыре медали, из которых три золотых и одна бронзовая, сообщает Zakon.kz.
Норвежская спортсменка становилась призером во всех четырех стартах, которые были в биатлонной программе на данный момент.
13 февраля Марте доминировала в гонке преследования на 10 км у женщин, не отдавая преимущества ни одной своей сопернице с самого старта соревнований. На четырех огневых рубежах Рейсланд промахнулась только один раз из 20 выстрелов, что гарантировало ей золотую медаль Пекина, третью по счету.
Серебряная награда присуждена шведке Эльвире Эберг, а призовую тройку замкнула Тириль Экхофф из Норвегии.
Казахстанка Галина Вишневская-Шепоренко пришла к финишной черте на 52-м месте.
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