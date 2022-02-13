Норвежка Рейсланд завоевала четвертую медаль на ОИ-2022

Норвежская спортсменка становилась призером во всех четырех стартах, которые были в биатлонной программе на данный момент.

13 февраля Марте доминировала в гонке преследования на 10 км у женщин, не отдавая преимущества ни одной своей сопернице с самого старта соревнований. На четырех огневых рубежах Рейсланд промахнулась только один раз из 20 выстрелов, что гарантировало ей золотую медаль Пекина, третью по счету.

Серебряная награда присуждена шведке Эльвире Эберг, а призовую тройку замкнула Тириль Экхофф из Норвегии.

Казахстанка Галина Вишневская-Шепоренко пришла к финишной черте на 52-м месте.

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