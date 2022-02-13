17:31 13.02.2022
В Lufthansa допустили приостановку полетов в Украину
Фото: pixabay
Решения о приостановке авиасообщения зависят от «ряда факторов», сообщили в немецкой авиакомпании Lufthansa. Ранее об отмене полетов в Украину объявила нидерландская KLM, сообщает Zakon.kz.
Немецкая авиакомпания Lufthansa рассматривает возможность приостановить полеты в Украину, но решение пока не принято, сообщает РБК.
В компании добавили, что решения, касающиеся приостановки авиасообщения, зависят от «ряда факторов», но не стали их уточнять.
Ранее об отмене полетов в Украину объявила нидерландская KLM.
Это произошло после того, как Министерство иностранных дел Нидерландов присвоило Украине красный уровень опасности поездок и рекомендовало гражданам отказаться от посещения страны на фоне растущих опасений о российском вторжении.