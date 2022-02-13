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17:31 13.02.2022

В Lufthansa допустили приостановку полетов в Украину

Украина полет Фото: pixabay
Решения о приостановке авиасообщения зависят от «ряда факторов», сообщили в немецкой авиакомпании Lufthansa. Ранее об отмене полетов в Украину объявила нидерландская KLM, сообщает Zakon.kz.

Немецкая авиакомпания Lufthansa рассматривает возможность приостановить полеты в Украину, но решение пока не принято, сообщает РБК.

В компании добавили, что решения, касающиеся приостановки авиасообщения, зависят от «ряда факторов», но не стали их уточнять.

Ранее об отмене полетов в Украину объявила нидерландская KLM.

Это произошло после того, как Министерство иностранных дел Нидерландов присвоило Украине красный уровень опасности поездок и рекомендовало гражданам отказаться от посещения страны на фоне растущих опасений о российском вторжении.

Данияр Кунафин
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