17:35 13.02.2022
Массовое ДТП на трассе близ Темиртау: причину назвали полицейские
Фото: pixabay
Видеозапись с разбитыми автомобилями в заснеженную погоду опубликовали в социальных сетях. В аварии пострадали семь автомобилей, о пострадавших людях не сообщается, передает Zakon.kz.
По информации пресс-службы ДП Карагандинской области, массовое ДТП произошло 13 февраля около 13:36.
Водитель грузовика DAF ехал в сторону Караганды. В один момент он не справился с управлением и врезался в стоящие на трассе автомобили.
Грузовик «собрал» шесть авто – Toyota Camry, Volkswagen Vento, Renault Duster, Renault Logan, Volkswagen Polo и грузовик Volvo.
Разбитые автомобили убрали с дороги. О пострадавших не сообщается.