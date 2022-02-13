Массовое ДТП на трассе близ Темиртау: причину назвали полицейские

По информации пресс-службы ДП Карагандинской области, массовое ДТП произошло 13 февраля около 13:36.

Водитель грузовика DAF ехал в сторону Караганды. В один момент он не справился с управлением и врезался в стоящие на трассе автомобили.

Грузовик «собрал» шесть авто – Toyota Camry, Volkswagen Vento, Renault Duster, Renault Logan, Volkswagen Polo и грузовик Volvo.

Разбитые автомобили убрали с дороги. О пострадавших не сообщается.