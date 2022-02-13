19:16 13.02.2022
Австрия выступила за запуск «Северного потока-2»
Фото: pixabay
Россия неоднократно подчеркивала, что «Северный поток-2» – экономический, а не политический проект. Строительство газопровода завершилось 10 сентября 2021 года, сообщает Zakon.kz.
Министр цифровизации и экономики Австрии Маргарете Шрамбёк заявила о том, что Вена не последует желанию других стран отказаться от участия в «Северном потоке-2», сообщают «Известия».
По ее словам, газопровод нужно запустить в эксплуатацию, если вторжения России на Украину не последует.
Я знаю, что есть страны, которые хотят, чтобы Австрия вообще отказалась от «Северного потока-2». Этого не будет с моей стороны и со стороны министра иностранных дел, потому что мы как государство очень много инвестировали в газопровод через австрийскую нефтегазовую компанию OMV.Маргарете Шрамбёк
Она подчеркнула, что запуск в эксплуатацию возможен при условии соблюдения иностранными государствами международного верховенства закона, безопасности инвестиций OMV, а также отсутствия вторжения России на Украину.
Россия неоднократно подчеркивала, что «Северный поток-2» – экономический, а не политический проект, и отмечала готовность сохранить транзит газа через Украину после запуска газопровода.
Строительство газопровода завершилось 10 сентября 2021 года.