Австрия выступила за запуск «Северного потока-2»

Министр цифровизации и экономики Австрии Маргарете Шрамбёк заявила о том, что Вена не последует желанию других стран отказаться от участия в «Северном потоке-2», сообщают «Известия».

По ее словам, газопровод нужно запустить в эксплуатацию, если вторжения России на Украину не последует.

Я знаю, что есть страны, которые хотят, чтобы Австрия вообще отказалась от «Северного потока-2». Этого не будет с моей стороны и со стороны министра иностранных дел, потому что мы как государство очень много инвестировали в газопровод через австрийскую нефтегазовую компанию OMV. Маргарете Шрамбёк

Она подчеркнула, что запуск в эксплуатацию возможен при условии соблюдения иностранными государствами международного верховенства закона, безопасности инвестиций OMV, а также отсутствия вторжения России на Украину.

Россия неоднократно подчеркивала, что «Северный поток-2» – экономический, а не политический проект, и отмечала готовность сохранить транзит газа через Украину после запуска газопровода.

Строительство газопровода завершилось 10 сентября 2021 года.