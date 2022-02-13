Президента Германии переизбрали на второй срок

Федеральное собрание Германии в воскресенье переизбрало социал-демократа Франка-Вальтера Штайнмайера президентом страны на второй пятилетний срок, сообщает РИА Новости.

Говорится, что переизбрание Штайнмайера было ожидаемым – его кандидатуру поддержали партии правящей коалиции и оппозиционный блок. Малые партии выдвинули своих кандидатов, однако шансы на их избрание были малы.

Штайнмайер занимает пост президента ФРГ с 19 марта 2017 года. До избрания он занимал должность министра иностранных дел.

Имя Штайнмайера связано с урегулированием конфликта на востоке Украины. По его инициативе был разработан механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Этот механизм назвали «формулой Штайнмайера».