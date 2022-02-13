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Законодательство РК
19:54 13.02.2022

Президента Германии переизбрали на второй срок

Президент Германии Фото: Instagram/bundespraesident.steinmeier
Штайнмайер занимает пост президента Германии с 19 марта 2017 года. До избрания он занимал должность министра иностранных дел, сообщает Zakon.kz.

Федеральное собрание Германии в воскресенье переизбрало социал-демократа Франка-Вальтера Штайнмайера президентом страны на второй пятилетний срок, сообщает РИА Новости.

Говорится, что переизбрание Штайнмайера было ожидаемым – его кандидатуру поддержали партии правящей коалиции и оппозиционный блок. Малые партии выдвинули своих кандидатов, однако шансы на их избрание были малы.

Штайнмайер занимает пост президента ФРГ с 19 марта 2017 года. До избрания он занимал должность министра иностранных дел.

Имя Штайнмайера связано с урегулированием конфликта на востоке Украины. По его инициативе был разработан механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Этот механизм назвали «формулой Штайнмайера».

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