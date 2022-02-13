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20:51 13.02.2022

Екатерина Айдова завершила спринт в топ-20 на Олимпиаде-2022

Конькобежный спорт Спринт 500 метром Фото: Instagram/aidovayekaterina
13 февраля казахстанская конькобежка Екатерина Айдова вышла на ледовую дорожку Пекина, чтобы побороться за медали ОИ-2022 на спринтерской дистанции 500 метров у женщин, сообщает Zakon.kz.

Екатерина Айдова вышла на старт в забеге под номером шесть, где ее соперницей была представительница Тайпея – Ю Тинг Хуанг.

Казахстанская спортсменка выиграла с результатом 38.54. C этим показателем Екатерина Айдова в итоговом протоколе завершила соревнования на 20 месте. У казахстанки эта Олимпиада стала четвертой по счету.

А золотой медалисткой Зимних Олимпийских игр-2022 стала американка Эрин Джексон со временем - 37.04.

Всего на 0.08 секунд ей уступила и заняла второе место японская спортсменка Михо Такаги. А третью ступень пьедестала почета заняла Ангелика Голикова (37.21) из России.

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Куандык Шынасилов
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