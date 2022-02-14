Расписание выступлений казахстанцев на Олимпиаде-2022 на 14 февраля

14 февраля на Зимней Олимпиаде-2022 определятся лучшие в программе фристайл-акробатика среди женщин. Казахстан представят две участницы - Жанбота Алдабергенова и Акмаржан Калмурзаева. Девушки должны были выйти на старт квалификационного раунда 13 февраля. Но погодные условия не позволили спортсменкам показать свое мастерство. И в связи с этим, организаторы соревнований перенесли отборочный этап на 14 февраля.

Первая квалификация (13:00). Вторая квалификация (13:45).

Финал 1 (17:00), Финал 2 (18:00).

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