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23:35 13.02.2022

В США не назвали точную «дату войны» в Украине

США Россия Украина Фото: pixabay
В России отвергают все приписываемые ей планы по эскалации конфликта в Украине. В Кремле и МИД РФ отмечали, что целью вбросов «об агрессии» является наращивание иностранной группировки у российских границ, сообщает Zakon.kz.

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан сообщил, что Белый дом не может точно предсказать день возможного вторжения России в Украину, сообщает CNN.

Мы не можем точно предсказать день, но вторжение может начаться, крупные военные действия России могут начаться в Украине в любой день до окончания Олимпийских игр.Джейк Салливан

Он добавил, что США готовы работать по дипломатическим каналам, но также готовы ответить единым фронтом с союзниками в противном случае.

По данным телеканала, в США подсчитали, что Россия имеет более 100 000 военнослужащих вблизи границы с Украиной. 12 февраля США вывели часть своих войск из Украины и приказали эвакуировать большую часть сотрудников посольства из Украины.

В России отвергают все приписываемые ей планы по эскалации конфликта в Украине. В Кремле и МИД России не раз отмечали, что целью вбросов «об агрессии» является наращивание иностранной группировки у российских границ.

Данияр Кунафин
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