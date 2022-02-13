В США не назвали точную «дату войны» в Украине

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан сообщил, что Белый дом не может точно предсказать день возможного вторжения России в Украину, сообщает CNN.

Мы не можем точно предсказать день, но вторжение может начаться, крупные военные действия России могут начаться в Украине в любой день до окончания Олимпийских игр. Джейк Салливан

Он добавил, что США готовы работать по дипломатическим каналам, но также готовы ответить единым фронтом с союзниками в противном случае.

По данным телеканала, в США подсчитали, что Россия имеет более 100 000 военнослужащих вблизи границы с Украиной. 12 февраля США вывели часть своих войск из Украины и приказали эвакуировать большую часть сотрудников посольства из Украины.

В России отвергают все приписываемые ей планы по эскалации конфликта в Украине. В Кремле и МИД России не раз отмечали, что целью вбросов «об агрессии» является наращивание иностранной группировки у российских границ.