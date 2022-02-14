08:21 14.02.2022
Врач объяснила причину возникновения головной боли при «омикрон-штамме»
Фото: pixabay
Кандидат медицинских наук, врач-невролог Ольга Голубинская рассказала, что головная боль — это один из самых частых симптомов при заражении «омикрон-штаммом» коронавируса, передает Zakon.kz.
Как пишет радио Sputnik, «сдавливающая» головная боль при КВИ отличается от стандартной мигрени тем, то сжимает всю голову, а не только одну ее сторону.
Невролог отметила, что к подобным ощущениям может привести заражение любым иным вариантом COVID-19.
Не только при «Омикроне», но и при любом другом штамме коронавируса есть головная боль. Дело в том, что вирус частично проникает через гематоэнцефалический барьер. Там он может вызвать отек, и возникнет гипертензионная головная боль, – рассказала Голубинская.
По словам доктора, при головной боли необходимо соблюдать покой и никуда не ходить.
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