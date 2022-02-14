Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Пекин 2022
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
08:21 14.02.2022

Врач объяснила причину возникновения головной боли при «омикрон-штамме»

симптом Фото: pixabay
Кандидат медицинских наук, врач-невролог Ольга Голубинская рассказала, что головная боль — это один из самых частых симптомов при заражении «омикрон-штаммом» коронавируса, передает Zakon.kz.

Как пишет радио Sputnik, «сдавливающая» головная боль при КВИ отличается от стандартной мигрени тем, то сжимает всю голову, а не только одну ее сторону.

Невролог отметила, что к подобным ощущениям может привести заражение любым иным вариантом COVID-19.

Не только при «Омикроне», но и при любом другом штамме коронавируса есть головная боль. Дело в том, что вирус частично проникает через гематоэнцефалический барьер. Там он может вызвать отек, и возникнет гипертензионная головная боль, – рассказала Голубинская.

По словам доктора, при головной боли необходимо соблюдать покой и никуда не ходить.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Елена Беляева
COVID-19
Аким Алматы почтил память жертв январских событий
13.02.2022
Токаев почтил память жертв январской трагедии
13.02.2022
Мощный снегопад надвигается на Пекин, где проходят Олимпийские игры
13.02.2022
Абзал Ажгалиев занял на Олимпиаде четвертое место
13.02.2022
Сырую курицу, лук, грибы и яйца мыть не рекомендуется – эксперты
13.02.2022
Главная Топ LIVE Все