Врач объяснила причину возникновения головной боли при «омикрон-штамме»

Как пишет радио Sputnik, «сдавливающая» головная боль при КВИ отличается от стандартной мигрени тем, то сжимает всю голову, а не только одну ее сторону.

Невролог отметила, что к подобным ощущениям может привести заражение любым иным вариантом COVID-19.

Не только при «Омикроне», но и при любом другом штамме коронавируса есть головная боль. Дело в том, что вирус частично проникает через гематоэнцефалический барьер. Там он может вызвать отек, и возникнет гипертензионная головная боль, – рассказала Голубинская.

По словам доктора, при головной боли необходимо соблюдать покой и никуда не ходить.