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09:15 14.02.2022

Казахстан покинул «красную» зону

рк, красная зона, выход, желтая зона, переход, матрица Фото: Zakon.kz
В МВК по нераспространению COVID-19 предоставили матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 14 февраля, согласно которой страна перешла из «красной» в «желтую» зону, передает Zakon.kz.

Матрица оценки эпидситуации в регионах Казахстана на 14 февраля:

  • в «красной» зоне: Нур-Султан, Алматы и Акмолинская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области;

  • в «желтой» зоне: Алматинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области;

  • в «зеленой» зоне: Шымкент и Актюбинская, Атырауская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области.

Казахстан в «красной» зоне находился с 11 января.

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