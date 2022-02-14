09:15 14.02.2022
Казахстан покинул «красную» зону
Фото: Zakon.kz
В МВК по нераспространению COVID-19 предоставили матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 14 февраля, согласно которой страна перешла из «красной» в «желтую» зону, передает Zakon.kz.
Матрица оценки эпидситуации в регионах Казахстана на 14 февраля:
в «красной» зоне: Нур-Султан, Алматы и Акмолинская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области;
в «желтой» зоне: Алматинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области;
в «зеленой» зоне: Шымкент и Актюбинская, Атырауская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области.
Казахстан в «красной» зоне находился с 11 января.