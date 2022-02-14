Цена нефти Brent впервые с октября 2014 года превысила 96 долларов за баррель

По состоянию на 07:06 (времени Нур-Султана), цена апрельских фьючерсов на черное золото этой марки росла примерно на 0,9%, до 96,02 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — более чем на 1,8%, до 94,82 доллара за баррель, сообщает РИА Новости.

Ситуацию с нефтью на мировом рынке оценил глава «Газпром нефти» Александр Дюков. По его оценке, цены порядка 90 долларов за баррель — это уже докризисные показатели.

Влияют разные факторы: рыночные, политические. Пояснил Дюков

Дюков подчеркнул, что такая ситуация не может не радовать производителей, но для стабильных инвестиций в развитие проектов все же важнее устойчивость рынка черного золота.

Специалист отмечает, что необходима долгосрочная стабильность и низкая волатильность.