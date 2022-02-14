09:50 14.02.2022
Один погиб и шестеро пострадали при ДТП в Павлодарской области
Фото: pixabay
На трассе в Павлодарской области произошло ДТП, в котором погиб один человек, шестеро пострадали, передает Zakon.kz.
Как сообщили в областном департаменте полиции, авария произошла 13 февраля в 16:20 на 43-м км автодороги Ленинский – Иртышск – Русская Поляна РФ (в 4 км от села Отес Актогайского района).
35-летний водитель автомашины Audi 100, не выбрав безопасную скорость движения, совершил столкновение с автомашиной Toyota Camry 20.Первый заместитель начальника ДП Павлодарской области Жаскайрат Каиров
В полиции проинформировали, что в результате ДТП 26-летняя пассажир Audi 100 от полученных травм скончалась на месте происшествия. Водитель автомашины Audi 100 и его пассажир 2013 г.р. с травмами доставлены в больницу. 24-летний водитель Toyota Camry 20 и его четыре пассажира с различными травмами тоже доставлены в больницу.
Автомашины водворены на специализированную штрафную стоянку. По данному факту проводится проверка.