Один человек погиб, еще трое пострадали в ДТП на трассе в Акмолинской области

Крупное ДТП произошло на трассе в Акмолинской области, один человек погиб, еще трое пострадали, сообщает Zakon.kz.

По информации ДП Акмолинской области, 18 марта около 07:00 утра 30-летний водитель Hyundai Sonata, двигаясь в направлении Астаны, на 1346-м км автодороги Екатеринбург – Алматы допустил столкновение с попутной автомашиной "ГАЗель".

"В результате ДТП пассажир Hyundai Sonata погиб, три человека травмированы: из них двое пассажиров Hyundai Sonata и 37-летний водитель "ГАЗели". По нарушению ПДД или эксплуатации ТС лицами, управляющими транспортными средствами, полицейские начали досудебное производство. Назначена экспертиза", – говорится в сообщении.

В связи с аварией полицейские обратились ко всем водителям транспортных средств. Они попросили быть крайне бдительными на дорогах и перед выездом на дорогу призвали хорошо отдохнуть.

Ранее сообщалось о другом ДТП. 17 марта в Алматы напротив крупного торгово-развлекательного центра произошла авария со смертельным исходом.