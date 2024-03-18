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Один человек погиб, еще трое пострадали в ДТП на трассе в Акмолинской области

Один человек погиб, еще трое пострадали в ДТП на трассе в Акмолинской области , фото - Новости Zakon.kz от 18.03.2024 20:02 Фото: ДП Акмолинской области
Крупное ДТП произошло на трассе в Акмолинской области, один человек погиб, еще трое пострадали, сообщает Zakon.kz.

По информации ДП Акмолинской области, 18 марта около 07:00 утра 30-летний водитель Hyundai Sonata, двигаясь в направлении Астаны, на 1346-м км автодороги Екатеринбург – Алматы допустил столкновение с попутной автомашиной "ГАЗель".

"В результате ДТП пассажир Hyundai Sonata погиб, три человека травмированы: из них двое пассажиров Hyundai Sonata и 37-летний водитель "ГАЗели". По нарушению ПДД или эксплуатации ТС лицами, управляющими транспортными средствами, полицейские начали досудебное производство. Назначена экспертиза", – говорится в сообщении. 

В связи с аварией полицейские обратились ко всем водителям транспортных средств. Они попросили быть крайне бдительными на дорогах и перед выездом на дорогу призвали хорошо отдохнуть.

Ранее сообщалось о другом ДТП. 17 марта в Алматы напротив крупного торгово-развлекательного центра произошла авария со смертельным исходом. 

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