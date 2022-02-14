Дуглас забил дебютный красивый гол за КПРФ

Команда Дугласа проводила две выездные игры российского чемпионата против «Торпедо». Коллектив из Нижнего Новгорода победил в обоих матчах – 5:3 и 5:4. В составе москвичей первые свои игры провел казахстанский защитник Дуглас, который отметился великолепным голом в ворота хозяев за несколько минут до завершения второго поединка между «Торпедо» и КПРФ.

Дуглас Жуниор неделю назад перешел в аренду к москвичам и до конца сезона будет выступать за КПРФ. В своей новой дружине Дуглас получил футболку под номером 16. КПРФ на данный момент занимает четвертое место в турнирной таблице российского чемпионата.

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