Шесть признаков манипулятора – как распознать токсичные отношения
Если человек чувствует вину перед партнером, хоть и понимает, что не виноват, то ему стоит задуматься – не манипулирует ли его чувствами партнер.
Зачастую люди даже не замечают, что ими манипулируют, заставляют чувствовать себя виноватыми, заставляют делать их то, что они не хотят.
Жертвы манипуляций могут также оправдывать свои поступки желанием развить отношения, вывести их из кризиса, подчеркивают специалисты.
Признаки того, что вами манипулируют:
вас постепенно изолируют от друзей и близких. Время, проведенное без партнера, приравнивается к смертному греху. Если вы все-таки идете проводить время с друзьями, то по возвращении застаете партнера в дурном настроении и выслушиваете язвительные комментарии. Вначале это может происходить мягко. Он может сказать что-то вроде: «Зачем тебе туда идти? Я же буду без тебя грустить!». Но с течением времени контроль и манипуляции будут выражаться в более агрессивной форме;
жалобы на ущемление его потребностей. Если он совершил ошибку, то вы должны простить его – ведь он раскаивается. Но если же совершили ошибку вы, то он не поскупится лишний раз напомнить об этом. Он будет сетовать на пренебрежение его потребностями. Будет требовать, чтобы его персона была у вас в приоритете;
соревнование с вами. Вы заболели и просите позаботиться о вас, но уже к вечеру замечаете, что и он «заболел» и просит приготовить ему бульончик. Он не хочет, чтобы вы были в чем-то первее, лучше; поэтому вы замечаете такие моменты, как перебивание, когда что-то рассказываете друзьям;
он постоянно жалуется и ищет у вас сочувствия. Манипулятор может жаловаться и при этом преувеличивать. Например, он жалуется, что друг (подруга) отказался встретиться с ним. Он будет говорить о том, как некрасиво поступили с ним, его бросили и обидели;
его любимая фраза – «Это все из-за тебя». Она может не произноситься постоянно, но все время подразумевается. Кроме того, он часто указывает вам на ваши недостатки, даже незначительные, с целью улучшить вас. А как обстоят дела с вашей самооценкой – ему неважно;
он любит молчать. В любых здоровых отношениях наступает момент, когда одному из партнеров надо побыть одному. Спустя какое-то время он возвращается к вам и вы беседуете. С манипулятором все иначе – он молчит долго и ни за что не скажет почему. Он хочет, чтобы вы помучились и вымаливали прощение.