Шесть признаков манипулятора – как распознать токсичные отношения

Если человек чувствует вину перед партнером, хоть и понимает, что не виноват, то ему стоит задуматься – не манипулирует ли его чувствами партнер.

Зачастую люди даже не замечают, что ими манипулируют, заставляют чувствовать себя виноватыми, заставляют делать их то, что они не хотят.

Жертвы манипуляций могут также оправдывать свои поступки желанием развить отношения, вывести их из кризиса, подчеркивают специалисты.

Признаки того, что вами манипулируют: