Курс доллара снова растет на торгах

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 431,5-434 тенге, евро – по 490-493 тенге, российские рубли – по 5,6-5,7 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 14 февраля.

Мартовские фьючерсы на нефть WTI выросли на 1,64%, составив 94,64 доллара за баррель.

Стоимость нефти марки Brent с поставкой в апреле поднялась на 1,34% — до 95,71 доллара за баррель.