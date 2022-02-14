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11:14 14.02.2022

Курс доллара снова растет на торгах

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 431,41 тенге, поднявшись на 2,13 тенге, передает Zakon.kz.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 431,5-434 тенге, евро – по 490-493 тенге, российские рубли – по 5,6-5,7 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 14 февраля.

Мартовские фьючерсы на нефть WTI выросли на 1,64%, составив 94,64 доллара за баррель.

Стоимость нефти марки Brent с поставкой в апреле поднялась на 1,34% — до 95,71 доллара за баррель.

Лариса Черненко
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