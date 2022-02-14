Нуржан Календеров вновь назначен замакима Жамбылской области

По согласованию с Администрацией президента РК распоряжением акима Жамбылской области Нуржан Сабитович Календеров назначен заместителем акима Жамбылской области. Пресс-служба Жамбылской области

Нуржан Календеров родился в 1976 году, образование - высшее.

Трудовую деятельность начал в 1997 году бухгалтером ТОО «Арнабол». В разные годы работал старшим специалистом в государственном центре по выплате пенсий Тараза, главным специалистом в аналогичном учреждении по Жамбылской области, главным специалистом в аппарате акима Жамбылской области, начальником отдела в управлении финансов, затем заместителем руководителя управления, руководителем управления.

С 2011 по 2013 годы занимал должность акима Жамбылского района, с июня по декабрь 2013 года - акима Кордайского района, с 2013 по 2017 годы - акима Тараза, с 2017 по 2019 годы - руководителя аппарата акима Жамбылской области, с 2019 по 2020 годы - заместителя акима области.

С июня 2020 года работал акимом Шуского района.