О необходимости представить декларацию о доходах и имуществе напомнили в ДГД

В 2021 году завершился срок представления декларации об активах и обязательствах (форма 250.00) первого этапа всеобщего декларирования. С этого года указанные лица будут ежегодно представлять декларацию о доходах и имуществе (форма 270.00).

Отражению будут подлежать полученные доходы за отчетный календарный год, налоговые вычеты, сведения о приобретении или отчуждении имущества, денег на банковских счетах в иностранных банках и имущества, находящегося за пределами республики. ДГД по Мангистауской области

Декларацию о доходах и имуществе можно представить через «Кабинет налогоплательщика», мобильное приложение e-Salyq Аzamat, а также на бумажном носителе в явочном порядке в органы государственных доходов либо в ЦОН или направить по почте.

Срок представления декларации о доходах и имуществе для физических лиц первого этапа на бумажном носителе – не позднее 15 июля 2022 года, в электронном виде – не позднее 15 сентября 2022 года.