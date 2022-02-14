Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Пекин 2022
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
11:34 14.02.2022

О необходимости представить декларацию о доходах и имуществе напомнили в ДГД

декларация о доходах Фото: pixabay
Департамент государственных доходов по Мангистауской области напомнил о необходимости представить декларацию о доходах и имуществе госслужащим и приравненным к ним лицам, сообщает Zakon.kz.

В 2021 году завершился срок представления декларации об активах и обязательствах (форма 250.00) первого этапа всеобщего декларирования. С этого года указанные лица будут ежегодно представлять декларацию о доходах и имуществе (форма 270.00).

Отражению будут подлежать полученные доходы за отчетный календарный год, налоговые вычеты, сведения о приобретении или отчуждении имущества, денег на банковских счетах в иностранных банках и имущества, находящегося за пределами республики.ДГД по Мангистауской области

Декларацию о доходах и имуществе можно представить через «Кабинет налогоплательщика», мобильное приложение e-Salyq Аzamat, а также на бумажном носителе в явочном порядке в органы государственных доходов либо в ЦОН или направить по почте.

Срок представления декларации о доходах и имуществе для физических лиц первого этапа на бумажном носителе – не позднее 15 июля 2022 года, в электронном виде – не позднее 15 сентября 2022 года.

Лариса Черненко
МФ РК Казахстан
Аким Алматы почтил память жертв январских событий
13.02.2022
Мощный снегопад надвигается на Пекин, где проходят Олимпийские игры
13.02.2022
Абзал Ажгалиев занял на Олимпиаде четвертое место
13.02.2022
В Казахстане значительно снизилось число заболевших COVID-19 за сутки
14.02.2022
Техсостояние школьных автобусов проверили в столице
13.02.2022
Главная Топ LIVE Все