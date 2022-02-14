Смертельное ДТП произошло близ Нур-Султана

В Департаменте полиции Акмолинской области сообщили, что авария произошла 13 февраля на 19-м км автодороги Нур-Султан – село Кабанбай батыр – Киевка.

Предварительно установлено, что 37-летний житель столицы на автомашине марки JAC выехал из города Косшы и по ул. Абая двигался в сторону Нур-Султана. Из столицы в сторону села Кабанбай батыр на LADA Priora ехал другой житель Нур-Султана, который не справился с управлением, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с JAC.

В результате ДТП водитель автомашины LADA Priora и две пассажирки (жительницы столицы) скончались на месте. 37-летний водитель JAC доставлен в медицинское учреждение столицы. Пресс-служба ДП Акмолинской области

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 345, ч. 4 УК РК.