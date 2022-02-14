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11:44 14.02.2022

Смертельное ДТП произошло близ Нур-Султана

нур-султан, косшы, дтп, смертельное, дп, комментарий Фото: Пресс-служба ДП Акмолинской области
Мужчина и две женщины – все жители Нур-Султана – скончались в результате ДТП, которое произошло близ столицы, передает Zakon.kz.

В Департаменте полиции Акмолинской области сообщили, что авария произошла 13 февраля на 19-м км автодороги Нур-Султан – село Кабанбай батыр – Киевка.

Предварительно установлено, что 37-летний житель столицы на автомашине марки JAC выехал из города Косшы и по ул. Абая двигался в сторону Нур-Султана. Из столицы в сторону села Кабанбай батыр на LADA Priora ехал другой житель Нур-Султана, который не справился с управлением, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с JAC.

В результате ДТП водитель автомашины LADA Priora и две пассажирки (жительницы столицы) скончались на месте. 37-летний водитель JAC доставлен в медицинское учреждение столицы.Пресс-служба ДП Акмолинской области

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 345, ч. 4 УК РК.

Динара Халдарова
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