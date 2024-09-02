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Страшное массовое ДТП произошло в Караганде, погиб человек

Страшное ДТП в Караганде, погиб человек, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2024 16:07 Фото: Instagram/denski_blog
2 сентября в Караганде произошло массовое ДТП, в результате которого скончался человек, сообщает Zakon.kz.

Кадрами последствий аварии в соцсетях поделились очевидцы. На видео у одной из машин полностью разбита задняя часть, у других попавших в аварию авто тоже сильные повреждения, все они разбросаны по дороге.

В пресс-службе ДП Карагандинской области прокомментировали ДТП.

"2 сентября в Караганде около 14.15 на улице Аманжолова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием шести автомашин. В результате на месте от полученных травм скончался один человек, трое госпитализированы в медицинское учреждение. По данному факту возбуждено уголовно дело. Назначены соответствующие экспертизы. Проводится расследование. Обстоятельства выясняются", – говорится в сообщении.

Отметим, что серьезное ДТП 2 сентября произошло и в Алматы. Автомобиль Subaru Legacy вылетел с дороги в речку. Здесь, к счастью, обошлось без жертв.

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