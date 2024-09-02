Страшное массовое ДТП произошло в Караганде, погиб человек
Кадрами последствий аварии в соцсетях поделились очевидцы. На видео у одной из машин полностью разбита задняя часть, у других попавших в аварию авто тоже сильные повреждения, все они разбросаны по дороге.
В пресс-службе ДП Карагандинской области прокомментировали ДТП.
"2 сентября в Караганде около 14.15 на улице Аманжолова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием шести автомашин. В результате на месте от полученных травм скончался один человек, трое госпитализированы в медицинское учреждение. По данному факту возбуждено уголовно дело. Назначены соответствующие экспертизы. Проводится расследование. Обстоятельства выясняются", – говорится в сообщении.
Отметим, что серьезное ДТП 2 сентября произошло и в Алматы. Автомобиль Subaru Legacy вылетел с дороги в речку. Здесь, к счастью, обошлось без жертв.