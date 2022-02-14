Невролог рассказала об особенности головной боли при «Омикроне»

Почему «Омикрон» может приводить к появлению головной боли, объяснила в беседе с радио Sputnik врач-невролог Ольга Голубинская. Специалист также назвала способ избавиться от нее.

Чаще всего самым распространенным симптомом заражения штаммом коронавируса «Омикрон» врачи называют продолжительный насморк. Но, помимо этого, пациенты жалуются и на головную боль.

Не только при «Омикроне», но и при любом другом штамме коронавируса есть головная боль. Дело в том, что вирус частично проникает через гематоэнцефалический барьер. Там он может вызвать отек, и возникнет гипертензионная головная боль. Она отличается от мигрени, потому что такая головная боль (при «Омикроне». – Прим. ред.) больше сжимает всю голову, а не одну сторону. Врач-невролог Ольга Голубинская

По словам врача, снять «сдавливающую» головную боль можно с помощью довольно простых средств.

При головной боли следует соблюдать покой, никуда ходить не надо, если голову тяжело поднять. При этом надо больше пить воды, принять анальгетики и витамин C. Можно еще прохладную повязку завязать на голове. Если это действительно вирус, то следует обратиться к врачу и лечиться соответствующим образом. Ольга Голубинская