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11:49 14.02.2022

Невролог рассказала об особенности головной боли при «Омикроне»

болит голова Фото: pexels
Невролог назвала главную особенность головной боли при заражении «омикрон-штаммом» коронавирусной инфекции. По мнению кандидата медицинских наук, врача-невролога Ольги Голубинской, у пациентов с COVID-19 это ощущение имеет свои особенности, передает Zakon.kz.

Почему «Омикрон» может приводить к появлению головной боли, объяснила в беседе с радио Sputnik врач-невролог Ольга Голубинская. Специалист также назвала способ избавиться от нее.

Чаще всего самым распространенным симптомом заражения штаммом коронавируса «Омикрон» врачи называют продолжительный насморк. Но, помимо этого, пациенты жалуются и на головную боль.

Не только при «Омикроне», но и при любом другом штамме коронавируса есть головная боль. Дело в том, что вирус частично проникает через гематоэнцефалический барьер. Там он может вызвать отек, и возникнет гипертензионная головная боль. Она отличается от мигрени, потому что такая головная боль (при «Омикроне». – Прим. ред.) больше сжимает всю голову, а не одну сторону.Врач-невролог Ольга Голубинская

По словам врача, снять «сдавливающую» головную боль можно с помощью довольно простых средств.

При головной боли следует соблюдать покой, никуда ходить не надо, если голову тяжело поднять. При этом надо больше пить воды, принять анальгетики и витамин C. Можно еще прохладную повязку завязать на голове. Если это действительно вирус, то следует обратиться к врачу и лечиться соответствующим образом.Ольга Голубинская

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Оксана Житникова
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