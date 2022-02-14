12:48 14.02.2022
ВАЗ разорвало на части в Актюбинской области – двое пострадали
Фото: Пресс-служба ДП Актюбинской области
Два человека пострадали в результате жуткого ДТП в Актюбинской области – столкнулись два автомобиля, передает Zakon.kz.
Видео с места аварии опубликовали в одном из Instagram-пабликов.
Как сообщили в Департаменте полиции Актюбинской области, ДТП с участием двух автомашин произошло 13 февраля на 705-м км автодороги Самара – Шымкент.
Фото: пресс-служба ДП Актюбинской области
Водитель автомашины марки ВАЗ 21144, не учитывая дорожные и метеорологические условия, допустил занос автомашины, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомашиной Opel Vectra, движущейся по встречной полосе. В результате ДТП автомашину ВАЗ разорвало на две части.Пресс-служба ДП Актюбинской области
Фото: пресс-служба ДП Актюбинской области
Водитель и пассажир автомашины Opel Vectra госпитализированы в больницу скорой медицинской помощи Актобе с различными травмами.
Фото: пресс-служба ДП Актюбинской области
В ведомстве уточнили, что водитель ВАЗа жив – он после удара оказался в задней части авто и не пострадал.