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12:48 14.02.2022

ВАЗ разорвало на части в Актюбинской области – двое пострадали

актюбинская область, дтп, дп, комментарий Фото: Пресс-служба ДП Актюбинской области
Два человека пострадали в результате жуткого ДТП в Актюбинской области – столкнулись два автомобиля, передает Zakon.kz.

Видео с места аварии опубликовали в одном из Instagram-пабликов.

Как сообщили в Департаменте полиции Актюбинской области, ДТП с участием двух автомашин произошло 13 февраля на 705-м км автодороги Самара – Шымкент.

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Фото: пресс-служба ДП Актюбинской области

Водитель автомашины марки ВАЗ 21144, не учитывая дорожные и метеорологические условия, допустил занос автомашины, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомашиной Opel Vectra, движущейся по встречной полосе. В результате ДТП автомашину ВАЗ разорвало на две части.Пресс-служба ДП Актюбинской области

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Фото: пресс-служба ДП Актюбинской области

Водитель и пассажир автомашины Opel Vectra госпитализированы в больницу скорой медицинской помощи Актобе с различными травмами.

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Фото: пресс-служба ДП Актюбинской области

В ведомстве уточнили, что водитель ВАЗа жив – он после удара оказался в задней части авто и не пострадал.

Динара Халдарова
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