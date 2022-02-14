ВАЗ разорвало на части в Актюбинской области – двое пострадали

Видео с места аварии опубликовали в одном из Instagram-пабликов.

Как сообщили в Департаменте полиции Актюбинской области, ДТП с участием двух автомашин произошло 13 февраля на 705-м км автодороги Самара – Шымкент.

Фото: пресс-служба ДП Актюбинской области

Водитель автомашины марки ВАЗ 21144, не учитывая дорожные и метеорологические условия, допустил занос автомашины, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомашиной Opel Vectra, движущейся по встречной полосе. В результате ДТП автомашину ВАЗ разорвало на две части. Пресс-служба ДП Актюбинской области

Фото: пресс-служба ДП Актюбинской области

Водитель и пассажир автомашины Opel Vectra госпитализированы в больницу скорой медицинской помощи Актобе с различными травмами.

Фото: пресс-служба ДП Актюбинской области

В ведомстве уточнили, что водитель ВАЗа жив – он после удара оказался в задней части авто и не пострадал.