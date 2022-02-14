Резкий рост потребления электроэнергии произошел из-за майнеров – Минэнерго

Статистический анализ показывает, что до 2021 года, когда в стране не было такого количества майнеров, потребление электрической энергии росло в среднем на 2% в год. В 2021 году рост потребления к аналогичному периоду прошлого года намного превысил эти показатели и составил 6,1%. При этом в южной зоне Единой электроэнергетической системы данный показатель составил 12%. На сегодня Единая электроэнергетическая система Республики Казахстан работает самосбалансировано. При этом энергосистема испытывает нехватку электрической мощности в часы пиковых нагрузок, что обусловлено участившимися аварийными остановками оборудования энергопроизводящих организаций, а также резким увеличением присоединенной мощности. Министр энергетики РК Болат Акчулаков

Министр сообщил, что сегодня производство электрической энергии в Казахстане осуществляют 214 электрических станций различной формы собственности. Располагаемая мощность электростанций составила 20,1 ГВт. При этом рабочая мощность на 11 февраля составляет порядка 15 ГВт, разница между располагаемой и рабочей обусловлена плановыми и аварийными ремонтными работами на морально устаревших энергоисточниках страны и неучастием объектов ВИЭ в балансе.

По его данным, в 2021 году наблюдался резкий рост потребления электроэнергии и составил 113,89 млрд кВтч, что на 6,1% выше показателей 2020 года (107,34 млрд кВтч). Объем выработки электрической энергии по итогам 2021 года составил 114,4 млрд кВтч или 105,89% к объему 2020 года.

Доля генерирующих источников по видам топлива в структуре выработки по итогам 2021 года распределена следующим образом:

на угле – 69 %;

на газе – 20,0 %;