Назначен замруководителя канцелярии премьер-министра Казахстана

По данным пресс-службы премьер-министра РК, Руслан Желдибай родился в 1989 году в Жамбылской области.

Окончил Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова, Университет Уорик.

Трудовую деятельность начал в 2012 году в должности редактора на телеканале «Казахстан».

В 2012-2018 годах — руководитель отдела, продюсер на телеканале «Алматы».

В 2018-2019 годах — и.о. руководителя, руководитель управления по информационной работе в интернет-пространстве и социальных сетях Комитета информации и коммуникаций РК.

В 2019-2020 годах — заместитель председателя Комитета информации Министерства информации и общественного развития РК.

С мая 2020 года по настоящее время являлся заместителем заведующего отделом внутренней политики Администрации президента РК.