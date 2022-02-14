Назначен замруководителя канцелярии премьер-министра Казахстана
По данным пресс-службы премьер-министра РК, Руслан Желдибай родился в 1989 году в Жамбылской области.
Окончил Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова, Университет Уорик.
Трудовую деятельность начал в 2012 году в должности редактора на телеканале «Казахстан».
В 2012-2018 годах — руководитель отдела, продюсер на телеканале «Алматы».
В 2018-2019 годах — и.о. руководителя, руководитель управления по информационной работе в интернет-пространстве и социальных сетях Комитета информации и коммуникаций РК.
В 2019-2020 годах — заместитель председателя Комитета информации Министерства информации и общественного развития РК.
С мая 2020 года по настоящее время являлся заместителем заведующего отделом внутренней политики Администрации президента РК.