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Законодательство РК
13:40 14.02.2022

Назначен замруководителя канцелярии премьер-министра Казахстана

назначение Фото: primeminister.kz
Желдибай Руслан Султанулы назначен заместителем руководителя канцелярии премьер-министра Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы премьер-министра РК, Руслан Желдибай родился в 1989 году в Жамбылской области.

Окончил Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова, Университет Уорик.

Трудовую деятельность начал в 2012 году в должности редактора на телеканале «Казахстан».

В 2012-2018 годах — руководитель отдела, продюсер на телеканале «Алматы».

В 2018-2019 годах — и.о. руководителя, руководитель управления по информационной работе в интернет-пространстве и социальных сетях Комитета информации и коммуникаций РК.

В 2019-2020 годах — заместитель председателя Комитета информации Министерства информации и общественного развития РК.

С мая 2020 года по настоящее время являлся заместителем заведующего отделом внутренней политики Администрации президента РК.

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