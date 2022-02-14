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15:00 14.02.2022

Последний аккорд «Новогоднего Драйва»: Olimpbet вручил победителю суперприз

розыгрыш Фото: Olimpbet
29 января букмекерская компания Olimpbet провела финальный розыгрыш «Новогоднего Драйва» – акции, в которой поучаствовало больше 200 000 человек.

В прямом эфире телеканала «Хабар» Olimpbet разыграл последние подарки, в том числе суперприз – внедорожник Mercedes G-Class, он же «Гелендваген».

Победителем стал клиент компании из Алматы. Ведущим финального розыгрыша не удалось связаться с ним в прямом эфире, поэтому зрители не увидели первые эмоции счастливчика. Но Olimpbet встретился с победителем после, вручил главный приз и записал запоминающийся итоговый ролик с обладателем «Гелендвагена».

Клиент выиграл автомобиль, сделав нехарактерную для себя ставку на баскетбол, причем выбрал необычный турнир – «Адриатическую лигу».

По ходу третьей четверти матча «Игокеа» – «Цибона» он зарядил на тотал игры больше 149,5 с неплохим, но не слишком впечатляющем коэффициентом – 1.90. Скромная ставка принесла ему не только выигрыш, но и новый автомобиль.

Olimpbet завершил акцию «Новогодний Драйв», но уже готовит для своих клиентов новые розыгрыши и предложения. Следите за новостями компании в социальных сетях и оставайтесь с надежным букмекером.

Анастасия Московчук
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