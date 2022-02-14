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14:35 14.02.2022

Акмаржан Калмурзаева вышла в финал на ОИ-2022

выступление Фото: Турар Казангапов, Сали Сабиров, НОК Казахстана
14 февраля в Пекине стартовали соревнования у женщин, выступающих по программе фристайл-акробатика. От Казахстана выступили две спортсменки: Жанбота Алдабергенова и Акмаржан Калмурзаева, сообщает Zakon.kz.

Казахстанки прошли два квалификационных этапа для того, чтобы завоевать место в финальном раунде.

Обе спортсменки в первых своих попытках совершили ошибки, упав при приземлении.

Вторым шансом удачно воспользовалась Акмаржан Калмурзаева, которая с первого места вышла в финальную часть этих состязаний. За второй прыжок судьи начислили ей 98,68 балла.

С сожалению, лидер сборной Казахстана Жанбота Алдабергенова не смогла пробиться в финальный раунд соревнований. Она завершила квалификацию на седьмой строчке (80,56).

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Куандык Шынасилов
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