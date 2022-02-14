Программу повышения доходов населения разрабатывают в Миннацэкономики

Как сообщили в пресс-службе Министерства национальной экономики РК, на встрече заместителя премьер-министра – министра иностранных дел Мухтара Тлеуберди с послами иностранных государств в Казахстане первый вице-министр национальной экономики Тимур Жаксылыков отметил, что январские события несущественно повлияют на экономику Казахстана.

В прошлом году экономический рост вышел на динамичную траекторию. Реальный ВВП составил 4%, превысив первоначальный прогноз в 3,1%. Первый вице-министр национальной экономики Тимур Жаксылыков

Также он подчеркнул, что в настоящее время Министерством национальной экономики ведется активная работа по вопросам разработки Программы действий Правительства на 2022 год по реализации инициатив Президента.

В документе будет конкретизирована работа Правительства по стимулированию инклюзивного экономического роста, обеспечению макроэкономической стабильности и развитию предпринимательства.

Помимо этого, по словам первого вице-министра, МНЭ РК работает над разработкой Программы повышения доходов населения. В рамках этой работы планируется разработать меры системного характера на основе анализа реальной ситуации по бедности и безработице.

Кроме того, министерство разрабатывает предложения по кардинальному реформированию субъектов квазигосударственного сектора.

Как отметил Жаксылыков, Миннацэкономики приняло Оперативный план мероприятий по стабилизации социально-экономической ситуации в стране, который содержит ряд неотложных и краткосрочных мер, ориентированных на обеспечение безопасности и всесторонней поддержки граждан и субъектов предпринимательства, а также скорейшей стабилизации социально-экономической ситуации в стране.

Данный план направлен на скоординированное выполнение государственными органами соответствующих задач в течение ближайших месяцев. Его реализация приведет к ускоренному восстановлению экономической ситуации в стране и возвращению к нормальной жизни. Первый вице-министр национальной экономики РК

Тимур Жаксылыков заключил, что в ведомстве не ожидают существенного влияние на годовой экономический рост в связи с трагическими январскими событиями. Первый вице-министр национальной экономики считает, что такое вряд ли произойдет, «так как экономическая активность была нарушена временно и только в отдельных регионах».

Он напомнил, что пострадавшим, в том числе МСБ, ИП и населению оказывается вся необходимая помощь.