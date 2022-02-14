Значительного дефицита топлива не прогнозируется – Минэнергетики РК

В целом, на 2022 год мы запланировали порядка 17,9 млн тонн переработки на внутреннем рынке. Мы не ожидаем в этом году значительного дефицита ГСМ в Казахстане. Министр энергетики Болат Акчулаков

Однако, по его словам, в случае незапланированных аварийных остановок НПЗ у Казахстана всегда есть возможность «взять необходимое количество ГСМ в России».

Министр напомнил, что в прошлом году импорт топлива из РФ был связан с имеющимся в то время большим дефицитом топлива на территории РК.