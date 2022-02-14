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Законодательство РК
15:33 14.02.2022

Значительного дефицита топлива не прогнозируется – Минэнергетики РК

Заправка, ГСМ, Минэнерго РК Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр энергетики Болат Акчулаков на брифинге в СЦК прокомментировал вопрос о том, планирует ли Казахстан импортировать топливо из Российской Федерации, как это было сделано в прошлом году, передает корреспондент Zakon.kz.
В целом, на 2022 год мы запланировали порядка 17,9 млн тонн переработки на внутреннем рынке. Мы не ожидаем в этом году значительного дефицита ГСМ в Казахстане. Министр энергетики Болат Акчулаков

Однако, по его словам, в случае незапланированных аварийных остановок НПЗ у Казахстана всегда есть возможность «взять необходимое количество ГСМ в России».

Министр напомнил, что в прошлом году импорт топлива из РФ был связан с имеющимся в то время большим дефицитом топлива на территории РК.

Ранее, в 2012, 2013, 2014 годах, до завершения модернизации, мы завозили только бензина порядка 1 млн тонн, дизельного топлива – около 400 тыс. тонн и порядка 300 с лишним тонн авиационного керосина. Это те объемы, которые тогда были необходимы стране и они отсутствовали. После модернизации заводов, на сегодня, мы практически не завозим бензин, дизтопливо завозим иногда, в основном это зимнее дизтопливо. Это то, что мы пока, к сожалению, не производим в достаточном количестве, и авиакеросин. Для внутреннего потребления производим достаточно, однако в связи с тем, что на дозаправку останавливаются грузовые и пассажирские самолеты различных зарубежных авиакомпаний, бывает, что не хватает авиакеросина, поэтому мы его тоже периодически завозим. Глава Минэнерго РК
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