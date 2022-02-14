Сильный снег, туман и гололед – какой будет погода в Казахстане 15 февраля

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды: пройдет снег, на севере и востоке страны – сильный снег. Местами по республике ожидаются туман, метель, усиление ветра, на юге, юго-востоке страны – гололед. РГП «Казгидромет»

На севере и в горных районах Жамбылской области синоптики прогнозируют туман, гололед, на юго-западе региона и в горных районах – ветер 15-20 м/с, ночью порывы 23-28 м/с.

В Павлодарской области ожидается метель, на севере региона – сильная метель, усиление ветра до 15-20 м/с, днем на западе, юге – порывы 23-28 м/с.

На большей части Восточно-Казахстанской области – метель, усиление ветра до 15-20 м/с, на западе области – порывы 23-28 м/с.

На севере, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области – туман, на севере региона, в горных районах – гололед, в горных районах ветер 15-20 м/с, порывы 23 м/с.

В Акмолинской области – метель, на севере, западе региона – туман, ночью на большей части, днем в восточной половине – усиление ветра до 15-20 м/с, порывы 23 м/с.

На севере и в горных районах Алматинской области – низовая метель, на севере, юге, востоке области – туман, гололед, на дорогах – снежный накат, на севере и востоке региона – усиление ветра до 15-20 м/с.

На севере Мангистауской, Западно-Казахстанской областей, на юго-западе Актюбинской области – туман.

На севере Костанайской области – туман, на юге региона – усиление ветра до 15-20 м/с.

На востоке, юго-востоке Северо-Казахстанской области – метель, усиление ветра до 15-20 м/с.

В Карагандинской области ночью на большей части, днем – на севере и востоке – метель, усиление ветра до 15-20 м/с.

На юге Кызылординской области – туман, ночью на севере в центре региона – усиление ветра до 15-20 м/с.