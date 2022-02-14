Ночные морозы придут в Казахстан в начале недели

В тыл уходящему циклону будет распространяться обширный антициклон из районов Черного моря. И в северных регионах, в условиях прояснения облачности, в ночные часы будет наблюдаться интенсивное выхолаживание, что приведет к понижению ночных температур вслед за сильным снегопадом. Здесь столбики термометров в ночь с 15 на 16 февраля опустятся до -18...-23°С, в отдельных регионах до -27°С. РГП «Казгидромет»

В Гидрометцентре отметили, что на востоке и юго-востоке страны, по мере смещения антициклона, 17 февраля ожидаются прекращение осадков и понижение температуры воздуха.