12:33 14.02.2022
Ночные морозы придут в Казахстан в начале недели
Фото: pexels
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 15-17 февраля. Как отметили в РГП «Казгидромет», западный антициклон снизит температуру воздуха на востоке и юго-востоке страны, передает Zakon.kz.
В тыл уходящему циклону будет распространяться обширный антициклон из районов Черного моря. И в северных регионах, в условиях прояснения облачности, в ночные часы будет наблюдаться интенсивное выхолаживание, что приведет к понижению ночных температур вслед за сильным снегопадом. Здесь столбики термометров в ночь с 15 на 16 февраля опустятся до -18...-23°С, в отдельных регионах до -27°С.РГП «Казгидромет»
В Гидрометцентре отметили, что на востоке и юго-востоке страны, по мере смещения антициклона, 17 февраля ожидаются прекращение осадков и понижение температуры воздуха.
В эти дни ночные температуры воздуха на востоке республики понизятся до -25...-30°С, на юго-востоке – до -20...-25°С.РГП «Казгидромет»