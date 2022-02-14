Мяч Дугласа вошел в Топ-10 красивых голов Евро-2022

Защитник сборной Казахстана Дуглас нанес результативный и красивый удар во встрече группового этапа на Чемпионате Европы с командой Словении, тем самым сравняв счет – 1:1. Автором лучшего гола данного турнира стал россиянин Артем Ниязов, который забил в ворота сборной Украины на стадии полуфинала.

Напомним, что казахстанская дружина на европейском первенстве в четвертьфинале проиграла Украине – 3:5. А Биржан Оразов, с семью мячами, стал лучшим бомбардиром Евро-2022.

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