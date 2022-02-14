16:06 14.02.2022
Мяч Дугласа вошел в Топ-10 красивых голов Евро-2022
Фото: Instagram/kff_team
УЕФА выставил подборку 10 красивых голов Евро-2022 по футзалу. В их числе гол игрока сборной Казахстана Дугласа Жуниора, который в этой номинации занял шестое место, сообщает Zakon.kz.
Защитник сборной Казахстана Дуглас нанес результативный и красивый удар во встрече группового этапа на Чемпионате Европы с командой Словении, тем самым сравняв счет – 1:1. Автором лучшего гола данного турнира стал россиянин Артем Ниязов, который забил в ворота сборной Украины на стадии полуфинала.
Напомним, что казахстанская дружина на европейском первенстве в четвертьфинале проиграла Украине – 3:5. А Биржан Оразов, с семью мячами, стал лучшим бомбардиром Евро-2022.
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