Как сотрудники «Магнума» спасли от огня свой магазин в сгоревшем ТРЦ во время январских событий

Все здание до сих пор закрыто и обесточено – идет оценка состояния несущих конструкций. Сотрудники магазина рассказали, что происходило на их глазах во время январских событий.

За несколько часов до пожара

Виктория, директор магазина, рассказывает, что 5 января сотрудников предупредили о беспорядках в городе.

Мы закрыли магазин, убрали с полок алкоголь. Раз появилось свободное время, решили потратить его на уборку. И смех и грех: я проверяла каждую полочку, ругала девчонок за каждое пятнышко на витринах. К вечеру нам сказали, что толпа идет по Абая в нашу сторону. Мы все собрались, закрыли магазин, который только что идеально вымыли, и уехали. На дежурстве остались только сотрудники службы безопасности, – отметила Виктория.

Фото: «Магнум»

В свою очередь, Даулет, начальник службы безопасности, уточняет, на дежурстве были Султанбек и Мейрман. Они звонили и рассказывали, что происходит.

Я приехал около десяти вечера. Смотрю, около служебного входа стоит группа спортивных парней. Подошел Султанбек, сказал: «Шеф, это мои ребята, приехали помогать». Он у нас чемпион по смешанным единоборствам, титулы имеет. Оказывается, когда начались беспорядки, он пригласил своих друзей по спорту приехать, поддержать. Они просили разрешения «разобраться» с нападавшими. Я, естественно, запретил, потому что силы были неравными, нападавшие были вооружены. И у нас было указание от руководства – не рисковать людьми, не вступать в перепалку с бандитами. Но никто из этой дружины не ушел, ребята помогали строить баррикады на служебном входе, были с нами до ночи, – говорит Даулет.

По его словам, сначала нападавших было немного, человек 10-15.

Я сказал им: «Ничего не ломайте, не крушите, берите, что вам надо». Следом пришли еще, начали вскрывать кассы. Я пытался объяснить, что там ничего нет, незачем ломать. Но они не поверили, все кассы разгромили. А потом сюда ринулась толпа человек 50-60. Все в масках – в медицинских и в балаклавах. Один парень был в полицейском шлеме, у других были штык-ножи, дубинки, автоматы, которые они отобрали у силовиков. Я сначала кричал, чтобы не громили. Но потом понял, что они невменяемые, неуправляемые, – продолжил он.

Фото: «Магнум»

Даулет отмечает, что видел, как мародеры заходили с центрального входа.

Увидели, как тут все ломают и крушат. Нападавшие просто разбивали витрины и сметали все товары на пол, ничего не брали. Огнетушителем били стекла, ворвались в помещение главной кассы, пытались вскрыть сейф. В основном это была молодежь, но я видел и мужчину лет 50-60. Он хотел поджечь чеки, которые валялись на полу на главной кассе, хорошо, что они не загорелись. Потом вырвал процессор с проводами и вышел. Мы были тут до часа ночи. Потом я ребят развез по домам, потому что здесь уже было бессмысленно находиться. Позже на записях с камер видеонаблюдения мы увидели, что сначала в разных местах в ТРЦ были мелкие поджоги. Основной пожар начался часа в два ночи. А ближе к четырем уже отключились камеры, потому что расплавились провода, – заключил начальник службы безопасности.

Невозможно было дышать

Директор магазина Виктория продолжила рассказ. Она уточнила, что уже 6 января с территориальным директором Габитом приехала в магазин, и там была жуткая картина.

По всему проспекту Абая валялись раздавленные, растоптанные товары, тележки. Свет в здании отключили, темно, пламя, дым, запах гари. Резало глаза, невозможно было дышать. Иван, наш инженер по эксплуатации, и Габит пытались самостоятельно тушить пожар, я стала звонить в полицию, в пожарку. В полиции трубку не взяли. А пожарные отреагировали. Сначала девушка на коммутаторе сказала: «Не надо истерить, никакого пожара у вас нет». Я взорвалась: «Что значит «пожара нет»!? Я внутри, здесь все в огне!». Она спокойно ответила: «Не орите. Сейчас отправлю машину». Директор магазина

Фото: «Магнум»

Пожарные, по ее словам, приехали не сразу, рассказали, что по дороге их несколько раз останавливали, избивали, хотели отобрать машину, они еле прорвались.

Половина пожарных были одеты в обычную гражданскую одежду, чтобы быть похожими на протестующих и не провоцировать их агрессию.

До приезда пожарных мы гасили огонь своими силами. Мужчины замотались кто во что, какие-то тряпки нашли, потом увидели, что у нас на входе целая коробка масок, надели сразу по нескольку штук, чтобы не задохнуться от гари. Они смогли остановить распространение огня от входа в глубь торгового зала. А бутики напротив сгорели дотла, вплоть до профилей, – заявила Виктория.

Иван, инженер по эксплуатации, уточняет, что с утра в ТРЦ какие-то люди уже тушили пожар.

Я стал помогать – находил в темноте по всему ТРЦ еще не использованные огнетушители и передавал им. Но в основном огнетушители были уже пустые. Система пожаротушения в здании тоже не работала, потому что были повреждены электрические кабели и насосы. Я снял со щита пожарный гидрант и подключил его к обычному крану на нашей кухне, там была водопроводная вода. Гидрант, конечно, к крану не подходит, я просто привязал его пакетами с кассы, приходилось еще крепко держать стык руками. Через гидрант мы наполняли ведра и носили к выходу, тушили пожар. Потом приехали пожарные, все залили водой. Иван, инженер по эксплуатации

Фото: «Магнум»

Далее он рассказал, что к обеду в магазин стали приходить мародеры.

Огонь погас, было темно. Дым стоял, не зайти… Грубо говоря, надо было в полуприсяде ходить, чтобы увидеть что-то. Несмотря на это, ближе к обеду тут стали собираться люди. Они были с фонариками, с палками, подготовленные к грабежу. Были и девушки, и парни, и пожилые. Даже когда мы тушили огонь, я видел, как один человек подошел, взял корзину с картошкой и ушел, – заявил Иван.

Даулет также подтвердил, что днем 6 января приходили мародеры.

Мы вместе с сотрудниками ТРЦ стали закрывать разбитые двери и витрины с помощью шуруповерта и гипсокартона. Когда легкий доступ в ТРЦ был перекрыт, мародерство прекратилось. Даулет

Записи с видеокамер удалось сохранить

Виктория уточняет, что до сих пор все здание ТРЦ обесточено.

Во время пожара были повреждены коммуникации и несущие конструкции. Государственные органы еще должны провести технический аудит. Пока что даже на паркинг возле ТРЦ въезд запрещен, потому что под ним находится цокольный этаж и есть риск обрушения. Две недели тут работали криминалисты, МЧС, полиция. После этого нам разрешили хотя бы включить дежурное освещение и сделать уборку. Мои сотрудники все время звонили, узнавали, что с магазином, предлагали свою помощь. На уборку приехали все, кто смог. Первым делом вытащили из неработающих холодильников скоропортящиеся товары – рыбу, мясо, молочное. Не все могли это делать, потому что запах испорченных продуктов, да еще и вместе с запахом гари моментально вызывал рвотный рефлекс. Работали в масках. У нас работают в основном молодые парни и девушки, аппетит у всех отличный. Обычно еще до обеда все спрашивают – не пора ли покушать? А тут за весь день никто о еде и подумать не мог, всех тошнило. Директор магазина

Полы и стеллажи были покрыты толстым слоем копоти.

Все оборудование тоже было черное. Думали, никогда не сможем все отмыть. Но ничего, отмыли, после этого дышать стало легче. И все равно до сих пор запах гари сильно чувствуется. Говорят, после ремонта должен немножко выветриться. Растрогали горожане, которые 6 января приносили нам с улицы уцелевшие товары. Кто-то помог собрать наши тележки, брошенные прямо на проезжей части, – рассказывает Виктория.

Даулет считает везением, что операторскую видеонаблюдения не разгромили.

Позже, просматривая записи, мы увидели среди мародеров в том числе и «своих» знакомых воров. Это люди, которые у нас постоянно пытаются что-то украсть, их уже не раз задерживали. Мы их данные в первую очередь сдали полиции, семь человек уже задержаны, возбуждены уголовные дела. Теперь мы в поисках остальных мародеров и бандитов, особенно тех, кто громил главную кассу, – заключил он.