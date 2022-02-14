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Законодательство РК
16:15 14.02.2022

Утвержден Этический кодекс Евразийской экономической комиссии

Этический кодекс Фото: primerminister.k
В Бишкеке решением совета Евразийской экономической комиссии от 21 января 2022 года утвержден Этический кодекс, сообщает Zakon.kz.

Документ определяет единые правила поведения членов коллегии Евразийской экономической комиссии, должностных лиц и сотрудников комиссии с целью обеспечения соблюдения норм профессиональной и деловой этики, надлежащего исполнения полномочий и должностных (служебных) обязанностей, а также содействия укреплению репутации комиссии.

Члены коллегии, должностные лица и сотрудники комиссии являются международными служащими и пользуются на территориях государств – членов ЕАЭС привилегиями и иммунитетами в порядке, установленном договором о Евразийском экономическом союзе.

Члены коллегии, руководители секретариатов членов коллегии и должностные лица комиссии:

  • избегают проявлений предпочтения в отношении международных служащих по признакам родства, землячества и прочих подобных факторов;

  • избегают злоупотребления служебным положением с целью получения выгод и содействия при решении вопросов неслужебного характера;

  • незамедлительно уведомляют непосредственного руководителя в случае обращения к международному служащему третьих лиц с целью склонения к совершению действий, имеющих признаки коррупционных правонарушений;

  • не допускают некорректного поведения по отношению к сотрудникам комиссии.

Как отмечается, предоставленные привилегии и иммунитеты не освобождают их от соблюдения законодательства государства пребывания комиссии или в период пребывания на территории другого государства – законодательства этого государства.

Также указывается, что нарушение положений Этического кодекса является основанием для морального осуждения, а также рассмотрения вопроса о привлечении к соответствующему виду ответственности.

Решение вступает в силу с 13 марта 2022 года.

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