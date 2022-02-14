16:25 14.02.2022
Токаев подписал поправки в закон о международных договорах
Фото: Акорда
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О международных договорах Республики Казахстан», сообщает Zakon.kz.
Закон направлен на совершенствование законодательства о международных договорах.
Документ предусматривает приведение в соответствие с Венской конвенцией о праве международных договоров от 23 мая 1969 года, а также направлен на устранение пробелов и коллизий.
В частности, пересматриваются определения понятий «парафирование», «подписание», «заключение международного договора».
Также закон расширяет определение понятия «полномочия» в части установления возможностей направления сертификата полномочий по дипломатическим каналам.
Кроме того, устраняется правовой пробел в части необходимости принятия нормативно-правовых актов об одобрении текста проекта международного договора в случае его подписания президентом РК.