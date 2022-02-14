Акмаржан Калмурзаева завершила финал на 11-м месте

В первом финальном раунде 12 сильнейших спортсменок боролись за выход в Топ-6, где будут разыграны награды в этой программе. Калмурзаева в первой своей попытке неудачно приземлилась, упав на спину, и сильно уменьшила свои шансы на выход в большой финал. Но все же казахстанка вышла на свою вторую попытку. Однако и здесь ее ждала неудача – из-за технической ошибки она не смогла выполнить прыжок.

Судьи были благосклонны к казахстанской спортсменке и дали ей еще один шанс для прыжка. Акмаржан выполнила третью попытку с результатом 71,23 балла, что дало 11-е итоговое место на ОИ-2022.

Ранее лидер сборной Казахстана Жанбота Алдабергенова не смогла пробиться в финальный раунд соревнований.

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