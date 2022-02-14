Метель и порывистый ветер прогнозируют синоптики в Казахстане 15 февраля

На востоке, юго-востоке Северо-Казахстанской области синоптики прогнозируют метель. Ветер северо-западный, западный, на востоке, юго-востоке области порывы 15-20 м/с.

На юге Кызылординской области ожидается туман. Ветер западный с переходом на северо-восточный ночью на севере, в центре, порывы 15-20 м/с.

На большей части, днем на севере, востоке Карагандинской области – метель. Ветер юго-западный, западный, ночью на большей части, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Караганде – метель. Ветер юго-западный, западный, порывы 15 м/с. В Жезказгане ветер западный, ночью порывы 15 м/с.

На юго-западе Актюбинской области – туман.

На севере Западно-Казахстанской области – туман. В Уральске ночью и утром – туман.

На севере, западе Туркестанской области, в горных и предгорных районах – туман. На севере области, в горных районах – гололед. Ветер северо-западный, ночью и утром в горных районах 15-20 м/с, порывы 23 м/с. В Шымкенте, Туркестане ночью и утром – туман.

На севере и в горных районах Алматинской области – низовая метель. На севере, юге и востоке области туман, гололед, на дорогах снежный накат. Ветер северо-западный, на севере и востоке области порывы 15-20 м/с. В Талдыкоргане временами гололед, на дорогах снежный накат. Ветер северо-западный, порывы 15 м/с.