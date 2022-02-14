Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Пекин 2022
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
18:52 14.02.2022

NFT-токены назвали новым способом кражи криптовалют

Биткоин Фото: pixabay
Эксперты утверждают, что в токены встраиваются вирусы, обеспечивающие злоумышленникам доступ к криптокошелькам пользователей, передает Zakon.kz.

По словам руководителя одного из направлений компании ESET Александра Пирожкова, в 2021 году мошенники начали распространять вредоносные программы для нелегального майнинга криптовалют и кражи средств с криптокошельков через уникальные токены NFT и мобильные приложения, пишет лента.ру.

Зачастую в игре геймеру предлагают NFT-токен с уникальной суперсилой или оружием для персонажа. Однако он содержит в себе вирус, обеспечивающий доступ к криптокошельку игрока.

Ранее кражи средств с криптокошельков производились посредством приложений для загрузки торрент-файлов и эротических сайтов.

Ирина Мишура
Россия
В Казахстане значительно снизилось число заболевших COVID-19 за сутки
14.02.2022
Самолеты с военной помощью от США прибыли в Украину
13.02.2022
Айжан Есмагамбетова назначена главным санврачом Казахстана
14.02.2022
В США не назвали точную «дату войны» в Украине
13.02.2022
В правила проведения ЕНТ внесли изменения
14.02.2022
Главная Топ LIVE Все