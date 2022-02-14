18:52 14.02.2022
NFT-токены назвали новым способом кражи криптовалют
Фото: pixabay
Эксперты утверждают, что в токены встраиваются вирусы, обеспечивающие злоумышленникам доступ к криптокошелькам пользователей, передает Zakon.kz.
По словам руководителя одного из направлений компании ESET Александра Пирожкова, в 2021 году мошенники начали распространять вредоносные программы для нелегального майнинга криптовалют и кражи средств с криптокошельков через уникальные токены NFT и мобильные приложения, пишет лента.ру.
Зачастую в игре геймеру предлагают NFT-токен с уникальной суперсилой или оружием для персонажа. Однако он содержит в себе вирус, обеспечивающий доступ к криптокошельку игрока.
Ранее кражи средств с криптокошельков производились посредством приложений для загрузки торрент-файлов и эротических сайтов.