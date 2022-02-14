NFT-токены назвали новым способом кражи криптовалют

По словам руководителя одного из направлений компании ESET Александра Пирожкова, в 2021 году мошенники начали распространять вредоносные программы для нелегального майнинга криптовалют и кражи средств с криптокошельков через уникальные токены NFT и мобильные приложения, пишет лента.ру.

Зачастую в игре геймеру предлагают NFT-токен с уникальной суперсилой или оружием для персонажа. Однако он содержит в себе вирус, обеспечивающий доступ к криптокошельку игрока.

Ранее кражи средств с криптокошельков производились посредством приложений для загрузки торрент-файлов и эротических сайтов.